Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района

17:02, 26 февраля 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в нескольких деревнях Островского района завтра, 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в деревнях Рецкое, Воронцово (в переулке Речном), Погорелка и Анашино.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.



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