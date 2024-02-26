Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района
Электроэнергии временно не будет в нескольких деревнях Островского района завтра, 27 февраля. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в деревнях Рецкое, Воронцово (в переулке Речном), Погорелка и Анашино.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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