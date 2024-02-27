Приём по вопросам взыскания алиментов проведёт для псковичей капитан внутренней службы Елена Елисеева

18:08, 27 февраля 2024, ПАИ

Личный приём жителей Пскова и Псковской области проведёт врио руководителя УФССП России по Псковской области капитан внутренней службы Елена Елисеева 29 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём проведут по вопросам, связанным с взысканием алиментов и обеспечением прав несовершеннолетних. Он пройдёт в Пскове на улице Текстильной, 3 с 14:00 до 16:00. Всем желающим нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Записаться на приём можно по телефонам 69-90-91, 69-90-99.