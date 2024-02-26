Собранные в Пскове суда используют на промыслах рыбы на Камчатке

16:41, 26 февраля 2024, ПАИ

В какие регионы России доставляют суда, собранные в Пскове, рассказал директор Псковской лодочной верфи Владимир Чулков в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Так уж получилось, что мы сделали акцент на промысловых судах, в основном рыбаки берут наши лодки. Как следствие, регионы – это Ладожское озеро, Баренцево море. Очень много в Баренцевом море наших катеров, это вот они ловят треску», – отметил Владимир Чулков.

Лодки идут и на Чёрное море в Крым. Там, в основном, также рыбаки, но и есть лодки, на которых возят туристов, заметил Владимир Чулков.

Уже много лет к мастерам псковских лодок обращаются профессиональные рыбаки с Камчатки.

«Там больше сотни наших маршрутных, промысловых лодок. Я думаю, что огромное количество красной рыбы, которое продается в Пскове, наверное, поймано на наших лодках», – сказал Владимир Чулков.

По словам директора предприятия, не одна сотня лодок доставлена на Таймыр.

«Это вот основные такие регионы, где наших лодок довольно много. В Крыму не такое большое количество, но тоже есть», – заключил Владимир Чулков и подтвердил, что псковские суда также используют в экспедициях.