Встреча с олимпийскими чемпионами проходит в Пскове

16:57, 26 февраля 2024, ПАИ

Встреча с олимпийскими чемпионами проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня проходит встреча с нашими знаменитыми спортсменами. Эти люди прославили нашу Псковскую область и всю нашу страну», – отметил председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта Константин Чижов.

Перед юными спортсменами выступают заслуженные мастера спорта по академической гребле, призёры Олимпийских игр Мария Алексашина, Марина Студнева и Светлана Семёнова.

Они рассказали присутствующим, как пришли в большой спорт, насколько важна мотивация тренера и что необходимо сделать для того, чтобы добиться успехов в спорте.

«Первый выезд на соревнования прошёл в Санкт-Петербурге, мы заняли первое место. И чем дальше, тем интереснее, хотя были случаи, когда очень устаёшь и хочется бросить, но тренер зорко следил за нами и старался удержать человека, если он решил серьёзно заниматься спортом», – поделилась Светлана Семёнова.