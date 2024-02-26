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Спорт

Встреча с олимпийскими чемпионами проходит в Пскове

Встреча с олимпийскими чемпионами проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Встреча с олимпийскими чемпионами проходит в штабе общественной поддержке в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

«Сегодня проходит встреча с нашими знаменитыми спортсменами. Эти люди прославили нашу Псковскую область и всю нашу страну», – отметил председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта Константин Чижов.

Перед юными спортсменами выступают заслуженные мастера спорта по академической гребле, призёры Олимпийских игр Мария Алексашина, Марина Студнева и Светлана Семёнова.

Они рассказали присутствующим, как пришли в большой спорт, насколько важна мотивация тренера и что необходимо сделать для того, чтобы добиться успехов в спорте.

«Первый выезд на соревнования прошёл в Санкт-Петербурге, мы заняли первое место. И чем дальше, тем интереснее, хотя были случаи, когда очень устаёшь и хочется бросить, но тренер зорко следил за нами и старался удержать человека, если он решил серьёзно заниматься спортом», – поделилась Светлана Семёнова.

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