Ресторанная компания-должник из Пскова выплатила более трех миллионов рублей
Псковская компания-должник, занимающаяся ресторанным бизнесом, а также ведением кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, выплатила более трех миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.
В результате образовавшегося долга в три миллиона рублей судебный пристав-исполнитель арестовал денежные средства должника в банках.
Кроме того, руководителю компании было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупреждение по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).
В результате этого компания погасила задолженность.
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