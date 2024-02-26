Ресторанная компания-должник из Пскова выплатила более трех миллионов рублей

16:55, 26 февраля 2024, ПАИ

Псковская компания-должник, занимающаяся ресторанным бизнесом, а также ведением кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, выплатила более трех миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

В результате образовавшегося долга в три миллиона рублей судебный пристав-исполнитель арестовал денежные средства должника в банках.

Кроме того, руководителю компании было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупреждение по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В результате этого компания погасила задолженность.