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Концерт для участников СВО и членов их семей проходит в Пскове

Концерт для участников СВО и членов их семей, посвящённый Дню защитника Отечества, проходит в Доме культуры 104-го полка 76-й гвардейской дивизии. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Концерт для участников СВО и членов их семей проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

На сцене выступают девять псковских творческих коллективов, среди них хип-хоп-центр «Хоть отбавляй», «Карамелька», вокальный коллектив «Кудесницы», «Казачий стяг», а также Алёна Царёва с авторской песней «Живой», Лидия Трушина с песней «Встанем», группа «Октябрьский проспект», Олеся Фадеева и Екатерина Иванова с авторскими песнями, стихотворениями и другие участники.

«Концерт посвящён защитникам Отечества, в поддержку участников СВО и их семей. В это непростое время очень важно поддерживать друг друга, дарить добро, оказывать взаимопомощь, больше дарить улыбок и тепла в трудные минуты, а также своим примером показывать, как мы ждём и гордимся нашими ребятами и их семьями, которые героически ждут своих мужей, сыновей и близких», – сказала начальник отдела Ресурсного центра добровольчества Ольга Болотова.

Она поблагодарила коллективы, которые приняли участие в праздничном концерте, и 104-й полк за предоставленное для мероприятия помещение и содействие в организации праздника.

Организатором мероприятия выступил Ресурсный центр добровольчества АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

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