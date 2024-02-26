Псковские мастера готовятся создать плавучую деревню

17:49, 26 февраля 2024, ПАИ

Псковские мастера готовятся произвести туристическую плавучую деревню, заявил директор Псковской лодочной верфи Владимир Чулков в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Для постройки такой плавучей деревни нужно около 60 миллионов рублей. «Сейчас мы готовимся произвести плавучую деревню, но все упирается в финансирование пока, это на уровне рассмотрения. Для того чтобы нам простроить своими силами, конечно, своих оборотных средств не хватит, а чтобы воспользоваться кредитами, нужны длинные деньги», – сказал он.

Плавучая деревня по проекту представляет собой девять плавучих домиков. В каждом из них две комнаты, к даче придается лодка, чтобы можно было добраться до берега или к другому дому. Помимо этого, в плавучей деревне предусмотрены баня, душ. Также запланирован плавучий ресторан.

«Проект плавучего ресторана у нас очень интересный разработан. У него посередине в полу специальное отверствие, а там садок, то есть посетители сами могут ловить рыбу», – поделился Владимир Чулков.

Предполагается, что плавучая деревня будет находиться на реке Желче или в Ужинском озере, раскрыл секрет директор предприятия.

Если начать разработку этого проекта в этом году, то в следующем на Ужинском озере будет стоять уже несколько плавучих домов, объяснил Владимир Чулков и добавил, что проект для России уникален.