Спортивно-патриотическая игра «Наследники Победы» прошла в Пустошке
Спортивно-патриотическая игра «Наследники Победы» среди учащихся образовательных учреждений Пустошкинского района, посвящённая 80-летию освобождения Пустошки от немецко-фашистских захватчиков, состоялась в районном центре сегодня, сообщает газета «Вперёд».
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Фото: газета «Вперёд»
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Фото: газета «Вперёд»
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Фото: газета «Вперёд»
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Фото: газета «Вперёд»
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Фото: газета «Вперёд»
Торжественное открытие прошло в Аллее Героев. Участников игр приветствовали глава района Юрий Кравцов, руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в районном Собрании депутатов Дмитрий Бугряков и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Тамара Привалова.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу – памятнику воинам-освободителям города.
Затем прошли спортивные состязания. Победила команда центра образования «Красноармейцы». Второе и третье место заняли команда «Высокий разряд» центра образования и команда «Стрижи» Алольской СОШ соответственно. Остальные участники получили грамоты за участие и поощрительные призы.
Всего в спортивно-патриотической игре «Наследники Победы» приняло участие шесть команд.
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