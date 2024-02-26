Спортивно-патриотическая игра «Наследники Победы» прошла в Пустошке

21:51, 26 февраля 2024, ПАИ

Спортивно-патриотическая игра «Наследники Победы» среди учащихся образовательных учреждений Пустошкинского района, посвящённая 80-летию освобождения Пустошки от немецко-фашистских захватчиков, состоялась в районном центре сегодня, сообщает газета «Вперёд».



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»









Торжественное открытие прошло в Аллее Героев. Участников игр приветствовали глава района Юрий Кравцов, руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в районном Собрании депутатов Дмитрий Бугряков и председатель районного Совета ветеранов войны и труда Тамара Привалова.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу – памятнику воинам-освободителям города.

Затем прошли спортивные состязания. Победила команда центра образования «Красноармейцы». Второе и третье место заняли команда «Высокий разряд» центра образования и команда «Стрижи» Алольской СОШ соответственно. Остальные участники получили грамоты за участие и поощрительные призы.

Всего в спортивно-патриотической игре «Наследники Победы» приняло участие шесть команд.