Журналисты «Первого Псковского» рассказали студентам ПсковГУ про свой опыт выездов в зону СВО

22:56, 26 февраля 2024, ПАИ

Открытый диалог между сотрудниками телеканала «Первый Псковский», имеющими опыт выездов в зону СВО, журналистом Ольгой Давыдовой и оператором Константином Матейко и студентами состоялся в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ















Модератором встречи выступила завкафедрой европейских языков и культур Оксана Богемова.

Гости рассказали, что их миссией было информационное сопровождение различных гуманитарных акций в новых регионах России.

«Мы стремились показать нашим зрителям быт военнослужащих в полевых условиях и их реальные эмоции, например при получении посылок. Для всех, кто находится там, очень важно получать весточку из дома, увидеть рукописное письмо», – сказала Ольга Давыдова.

По словам Константина Матейко, при этом необходимо было сохранить секретность информации: при создании сюжета телевизионщики изменяли голоса, убирали все приметы местности, которые попадали в кадр, лица военнослужащих были закрыты балаклавами.

Журналисты представили студентам снятый ими фильм «Своих не бросаем», после чего ответили на вопросы молодых людей.

Добавим, встреча прошла в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.