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Общество

В России на 30% подскочили продажи тонометров

Спрос на тонометры в России в 2023 году вырос почти на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.

При этом покупатели в основном ушли в онлайн — там продажи медизделий для измерения давления подскочили в 2,4 раза. Всплеск подтвердили и в Минпромторге, уточнив, что ажиотаж на эти приборы простимулировал увеличение объема их отечественного производства. Врачи связали скачок спроса с трендом на более ответственное отношение населения к своему здоровью. На ситуацию, по их мнению, могли повлиять и последствия перенесенной коронавирусной инфекции, которой переболели практически все, и непростой год, который характеризовался рекордными скачками атмосферного давления.

В 2023 году онлайн-продажи тонометров выросли более чем в два раза — с 890 тыс. шт. до 2,2 млн. Покупатели потратили на них почти 3 млрд рублей, хотя годом ранее прибыль от продаж в интернете была в два раза меньше. Стоимость одного прибора обычно составляет 1,5–2,5 тыс. рублей, но на рынке появились и гораздо более дешевые предложения.

При этом в сегменте офлайн продажи тоже выросли, но незначительно — с 3,8 млн до 3,9 млн шт. А выручка таких продавцов упала почти на 200 млн рублей — с 9,2 млрд до 9 млрд рублей, подсчитали аналитики.

Всего в розничной торговле в 2023 году тонометров было продано почти на 12 млрд рублей, тогда как в 2022 году — на 10,8 млрд рублей.

Есть две возможные причины роста спроса на приборы, отмечают эксперты. Первая — это старение населения и увеличение доли пожилых людей. По данным демографического прогноза Росстата, процент людей старше трудоспособного возраста будет расти и увеличится с 23,6% в 2024 году до 27% в 2046 году. Вторая причина — рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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