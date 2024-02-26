Жителей Великих Лук наказали за попытку украсть кабель

07:46, 27 февраля 2024, ПАИ

Жителей Великих Лук 20 и 27 лет наказали за попытку украсть распределительный кабель связи ПАО «Ростелеком». Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

26 мая 2023 года граждане собирались похитить кабель с территории у дома №11 по улице Малышева в Великих Луках, они демонтировали его, перенесли с места преступления и стали снимать обмотку для продажи, но злоумышленников заметили и задержали сотрудники ПАО «Ростелеком».

Мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 158 УК РФ. Один получил 8 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, второй - 6 месяцев 18 дней лишения свободы.