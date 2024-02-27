Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту с довольствием в 207 тысяч рублей

09:15, 27 февраля 2024, ПАИ

В Псковской области проводится отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат, сообщили ПАИ в региональном управлении Росгвардии.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Денежное довольствие от 207 тысяч рублей.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, дом 77. Подробности можно узнать по телефонам: 8 (8112) 73-43-13, 8 (8112) 22-09-13 (круглосуточно).