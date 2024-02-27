Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Плоды благоустройства: невельчане ждут продолжения проекта ФКГС

Уже несколько лет подряд в Невельском районе продолжается благоустройство различных территорий и объектов по проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Невельчане сами определяют, где построить детскую площадку, облагородить парк или превратить заброшенный участок земли в уютное место для прогулок и отдыха. Одним из таких объектов стала набережная.

  • Невель. Благоустройство набережной
    Фото: Невельский вестник
  • Невель. Благоустройство набережной
    Фото: Невельский вестник
  • Невель. Благоустройство набережной
    Фото: Невельский вестник
  • Невель. Благоустройство набережной
    Фото: Невельский вестник
  • Невель. Благоустройство набережной
    Фото: Невельский вестник
  • Невель. Благоустройство набережной
    Фото: Невельский вестник

Ранней весной 2023 года, как только позволила погода, на берегу реки Еменка начались работы по благоустройству. Подрядной организацией была расчищена территория: выпилены деревья и кустарники, поверхность участка выровнена и отсыпана песком, отлита бетонная лестница, уложена тротуарная плитка, построен причал. На всей территории установлены скамейки, урны и освещение.

Теперь по вечерам своим заманчивым светом внимание прохожих привлекают новенькие фонари, около которых ждут своих гостей уютные лавочки. Сейчас в этом месте можно с комфортом и рыбку половить, поудобнее устроившись на причале, и сидя на лавочке, книжку почитать.
В ближайшее время на набережной будет установлено видеонаблюдение, что, вероятнее всего, снизит риски непристойного поведения и вандализма со стороны несознательных граждан.

20 июля прошлого года набережная была сдана в эксплуатацию. На осуществление проекта было потрачено 5,9 млн рублей. Это первая очередь работ на этом объекте. В 2024 году на онлайн-голосование в числе прочих будет предложен этот же объект для выполнения работ второй очереди в 2025 году. Планируется доблагоустройство территории.

Мы решили спросить у жителей и гостей Невеля, как они проводят здесь время и какие впечатления оставляет новой объект.

Анна (Харламова):

Бывать на набережной мне нравится. Часто с друзьями ходим сюда кормить уточек, фотографируемся и просто сидим на лавочке, обсуждая свои томные деньки. Единственное, что хотелось бы добавить, это автомат с едой для уточек, потому что кормить уток хлебом нельзя.

Любовь:

В нашем городе мало благоустроенных мест у реки. Когда впервые увидела план новой набережной, то была удивлена. Я очень обрадовалась, что в Невеле появится красивое и достойное место для отдыха. Новая набережная – отличное место для пеших прогулок, красивая территория для фотосессий и отдыха. Здесь шикарный вид на речку. Одним словом, уютно и комфортно.


Марина:

Как правило, в каждом городе, где есть река, есть и набережная для прогулок. Здорово, что теперь такое место есть и у нас. Новая, красивая, эстетичная набережная привлекает множество жителей нашего города, наша семья не исключение. Так приятно посидеть вечером у водоема, с пирса рассмотреть реку вблизи, просто отвлечься от будничных мыслей. Хотелось бы, чтобы подобных мест стало больше, а наш городок был красивым, уютным, привлекающим внимание не только жителей, но и гостей.

Анна:

На заброшенном, заросшем крапивой месте появилась ухоженная, современная набережная. Здесь приятно пройтись и днем, и ранним утром, и прохладным вечером. Хочется надеяться, что жители города по достоинству оценят новый объект, будут сохранять его и относиться бережно. А также обязательно проявят участие в голосовании за очередные объекты комфортной городской среды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 февраля 2024

Вылет самолёта Псков – Москва перенесён на 12:00 мск
27 февраля 2024

Дожди и до +8 градусов прогнозируются в Псковской области 28 февраля
27 февраля 2024

Публикуем график отключений света в Великих Луках
27 февраля 2024

Осталось три дня на регистрацию в карьерном треке для псковских студентов
27 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил военнослужащих региона с Днём Сил специальных операций
27 февраля 2024

Плоды благоустройства: невельчане ждут продолжения проекта ФКГС
27 февраля 2024

Густой туман накрыл Псковскую область
27 февраля 2024

И. о. главного врача Великолукской межрайонной больницы привлечена к административной ответственности

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...