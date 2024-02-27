Мужчина пострадал при пожаре в Острове

09:37, 27 февраля 2024, ПАИ

Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Острове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

26 февраля в 1:30 произошло возгорание жилого дома на две семьи на улице Жуковского в Острове-2. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри.

При пожаре пострадал 51-летний мужчина. Для оказания помощи его направили в медицинское учреждение. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом на две семьи и хозяйственную постройку.