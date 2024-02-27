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Публикуем график отключений света в Великих Луках

Электроснабжение временно отключат в Великих Луках для проведения ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Публикуем график отключений света в Великих Луках. Фото: ПАИ

Сегодня, 27 февраля, до 16:00 света не будет в домах № 1 и 3 на улице Мурманской, в доме № 63/5 на улице 3-й Ударной Армии, а также в домах № 2 и 4 на улице Печорской.

Также сегодня до 17:00 электроэнергии не будет в доме № 14 на улице М. Жукова и в доме № 12 на улице Стадионной.

28 февраля с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома № 42-48 на улице Холмской, а также улицы Низовая, тупик Низовой и проезд Речной.

В этот же день с 9:30 до 15:00 не будет света в доме № 19 на улице Ставского.

29 февраля в 9:00 до 17:00 электроснабжение отключат на набережной Рябики, улице Водной, а также в деревнях Баталиха, Торчилово, Малахово, Мордовичи.

Также 29 февраля с 9:30 до 15:00 света не будет в первом и втором корпусах дома № 9, а также в первом корпусе дома № 11 на улице Ботвина.

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