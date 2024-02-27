Пять наград взяли псковские фигуристки в турнире в Кингисеппе

11:46, 27 февраля 2024, ПАИ

Пять наград заполучили псковские фигуристки, воспитанницы спортшколы «Олимп», на соревнованиях «Кубок ледовой арены Олимп». Соревнования прошли в Кингисеппе 23 и 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

На счету псковичек три золота и две бронзы. Первое место по второму юношескому разряду взяли Алёна Кирюхина и Анастасия Носикова. В разделе «Новичок 3» первым местом отметилась Ева Никишина.

Бронзу по первому юношескому разряду выиграла Александра Шлыгина. В группе среди спортсменок второго юношеского разряда третьей стала Милана Арсентьева.

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