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Пять наград взяли псковские фигуристки в турнире в Кингисеппе

Пять наград заполучили псковские фигуристки, воспитанницы спортшколы «Олимп», на соревнованиях «Кубок ледовой арены Олимп». Соревнования прошли в Кингисеппе 23 и 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Пять наград взяли псковские фигуристки на турнире в Кингисеппе. Фото: спортшкола «Олимп»

На счету псковичек три золота и две бронзы. Первое место по второму юношескому разряду взяли Алёна Кирюхина и Анастасия Носикова. В разделе «Новичок 3» первым местом отметилась Ева Никишина.

Бронзу по первому юношескому разряду выиграла Александра Шлыгина. В группе среди спортсменок второго юношеского разряда третьей стала Милана Арсентьева.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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