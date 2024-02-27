Круглый стол по итогам проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол по итогам проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 февраля.
В рамках встречи состоится обсуждение практик, показавших хорошие результаты.
По итогам круглого стола эксперты дадут рекомендации по внедрению и тиражированию удачного опыта в муниципальных образованиях Псковской области.
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