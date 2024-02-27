Круглый стол по итогам проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» проходит в медиацентре ПАИ

12:04, 27 февраля 2024, ПАИ

Круглый стол по итогам проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 февраля.

В рамках встречи состоится обсуждение практик, показавших хорошие результаты.

По итогам круглого стола эксперты дадут рекомендации по внедрению и тиражированию удачного опыта в муниципальных образованиях Псковской области.