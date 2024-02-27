Инициативу сенатора Андрея Турчака поддержали псковские депутаты

12:04, 27 февраля 2024, ПАИ

Законодательную инициативу, направленную на уточнение положений закона «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», подготовил сенатор от Псковской области, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в составе группы авторов. Внесённый в Госдуму законопроект поддержали депутаты областного Собрания, приняв на февральской сессии сегодня, 27 февраля, соответствующее постановление.

Действующие правовые нормы не исключают права граждан подать заявление для регистрационного учёта без личного присутствия, в том числе в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом федеральное законодательство не содержит прямых норм, позволяющих представлять необходимые для регистрации документы уполномоченными представителями заявителя.

Правоприменительная практика показала, что отдельные категории граждан, например участвующие в специальной военной операции военнослужащие, граждане, проходящие длительное лечение или имеющие болезни опорно-двигательного аппарата, не имеют возможности обратиться лично в орган регистрационного учета или воспользоваться электронным порталом без подтвержденной учётной записи.

Чтобы обеспечить гражданам РФ необходимые условия для реализации прав и свобод, предлагается предусмотреть законодательную возможность представления документов на регистрацию граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания представителем, имеющим соответствующую доверенность.