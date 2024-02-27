Путепровод через железную дорогу отремонтируют в Пыталовском районе

13:28, 27 февраля 2024, ПАИ

Путепровод через железную дорогу на км 122+864 автодороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтируют в Пыталовском районе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов искусственного сооружения. После реконструкции ширина моста увеличится с 12,88 до 12,95 метра, тротуары при этом станут немного уже. Также здесь будет установлен металлический бордюр.

Работы будут проводиться в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы». Начальная цена контракта – 158,16 млн рублей.

Путепровод подрядчику предстоит отремонтировать до 10 ноября 2024 года. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 13 марта.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Пскова приступили к уборке улиц города от мусора и грязи после таяния снега. Они очищают дороги от песка и снега, прочищают ливневые стоки и лотковую часть дороги.