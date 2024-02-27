Турнир по хоккею памяти подвига 6-й роты пройдёт в Ледовом дворце Пскова

13:11, 27 февраля 2024, ПАИ

Региональный турнир по хоккею, посвящённый памяти подвига 6-й роты, среди юношей 2009-2010 годов рождения пройдёт в Ледовом дворце Пскова с 1 по 3 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

В соревнованиях примут участие четыре команды: «Торнадо» (Псков), «Олимп» (Псков), «Мезон» (Санкт-Петербург) и «Экспресс» (Великие Луки).

Команды проведут три игры вкруг и затем встретятся снова в полуфинале. В конце пройдут матчи за призовые места и награждение.

Для болельщиков вход на соревнования свободный.

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