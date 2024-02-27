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Общество

Подготовка к ремонту площади у аэропорта и улицы Германа началась в Пскове

Подрядчик по капремонту улицы Германа в Пскове вышел на объект и начал подготовительные работы, сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Проводит геодезию, разбивку трассы и очищает полосу отвода будущей дороги от площади аэропорта до Крестов», – рассказал глава Пскова.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Ремонт разбит на этапы. В первую очередь предстоит реконструкция привокзальной площади, затем будет сделана дорога в Островском переулке. Транспорт в аэропорт временно пустят по ней, а улицу Германа на время производства работ закроют.

Срок окончания капремонта – 20 ноября. «Буду держать вас в курсе событий», – пообещал Борис Елкин.

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Подготовка к ремонту площади у аэропорта и улицы Германа началась в Пскове

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