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Около 40 золотых наград завоевали спортсмены из Псковской области на окружных стартах по кикбоксингу

Около 40 золотых наград завоевали спортсмены из Псковской области на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу, которые прошли в Пскове с 23 по 25 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

Около 40 золотых наград завоевали спортсмены из Псковской области на окружных стартах по кикбоксингу. Фото: Федерация кикбоксинга Псковской области

В соревнованиях приняли участие кикбоксёры из Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Мурманской областей и Карелии. В дисциплине «фулл-контакт» приняли участие 130 спортсменов, а в дисциплине «лоу-кик» – 60.

Псковскую область представили спортсмены общества «Динамо», спортшкол «Экспресс» и «Мастер», спортивных клубов «Авангард», «Витязь» и Versus. Местные спортсмены завоевали около 40 золотых наград.

Победители соревнований получили право выступить в финале чемпионата и первенства России, которые пройдут в Дагестане в мае.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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