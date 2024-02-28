Порядка 850 тысяч рублей перевёл мошенникам великолучанин

09:15, 28 февраля 2024, ПАИ

Великолучанин стал жертвой мошенников, сначала мужчина потерял аккаунт на «Госуслугах», а затем и деньги, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

21 февраля 64-летнему великолучанину позвонил мошенник под видом сотрудника сотового оператора. Он убедил мужчину в том, что у того заканчивается договор связи, а для его продления нужно назвать код из сообщения. После этого мужчина потерял доступ к своему аккаунту на «Госуслугах».

На следующий день ему позвонил якобы сотрудник ФСБ. Он пояснил, что на мужчину оформлены заявки на кредиты в разных банках, и для того чтобы их аннулировать, необходимо самому взять кредит. Великолучанин поверил мошеннику и перевел через банкомат 847 тысяч рублей.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.