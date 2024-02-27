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Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам

Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам, который завершился в Великих Луках 25 февраля. Об этом сообщается в группе клуба «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам. Фото ПАИ

Первое место мужского зачёта досталось Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор. Серебро соревнований досталось псковичу Александру Кульневу. Замкнул тройку лидеров великолучанин Валентин Власов.

В женском зачёте великолучанки Ася Якорева и Екатерина Арламова заняли первое и второе места. Бронзовой призёркой стала псковичка Анастасия Филиппова.

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