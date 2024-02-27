Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам

16:48, 27 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам, который завершился в Великих Луках 25 февраля. Об этом сообщается в группе клуба «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

Первое место мужского зачёта досталось Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор. Серебро соревнований досталось псковичу Александру Кульневу. Замкнул тройку лидеров великолучанин Валентин Власов.

В женском зачёте великолучанки Ася Якорева и Екатерина Арламова заняли первое и второе места. Бронзовой призёркой стала псковичка Анастасия Филиппова.

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