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Общество

Спрос на отдых в санаториях Псковской области вырос на 11%

Спрос на отдых в санаториях Псковской области вырос на 11% в 2023 году. Такие данные предоставляет сайт «Санатории России».

В прошлом году отдыхающие провели в санаториях Псковской области больше 320 тысяч ночей, по всему Северо-Западному федеральному округу – больше 4,3 млн ночей.

Псковская область – на шестом месте на Северо-Западе РФ по числу ночевок в санаториях. В первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Калининградская, Ленинградская и Новгородская области.

Отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют в списке гостей. Однако увеличилось и число отдыхающих в возрасте 35-44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместилась на третье место. Большая часть спроса пришлась на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и болезней сердечно-сосудистой системы.

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