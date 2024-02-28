Псковским предпринимателям рассказали о необходимости заключения договоров для законного вывоза ТКО

09:05, 28 февраля 2024, ПАИ

О необходимости заключения договоров для законного вывоза ТКО псковским предпринимателям рассказали в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В январе 2024 года в Псковской области было зарегистрировано 250 индивидуальных предпринимателей и 30 юридических лиц. При этом менее 10% коммерсантов заключают договор на оказание услуги по обращению с ТКО. Куда же выбрасывают отходы остальные?

Не заключившим договор юрлицам и предпринимателям не остается ничего другого, как выбрасывать свой мусор на соседскую площадку или обращаться к халтурщикам по вывозу отходов, у которых нет ни лицензии на транспортирование, ни договоров на размещение. Следовательно, отходы все так же оказываются на площадке в соседнем дворе или за городом, превращаясь в несанкционированную свалку. В результате таких действий страдают жильцы, которые оплачивают вывоз отходов со своей площадки и вынуждены смотреть на завалы из коробок или строительных материалов.

Ежедневно в адрес регионального оператора поступают заявки на заключение договоров от данной категории потребителей. Но большая часть предпринимателей предпочитает оставаться в тени.

Сотрудники филиала ООО «Экопром», управляющие компании и органы местного самоуправления регулярно проводят работы по выявлению недобросовестных отходообразователей.

По результатам проверок в действиях ряда юридических лиц и предпринимателей установлены нарушения законодательства в сфере обращения с отходами, в связи с чем органы внутренних дел направили материалы проверки в Роспотребнадзор для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 6.35 КоАП РФ.

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе пункта 4 статьи 24.7 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Узнать о наличии у юридического лица или предпринимателя договора на пользование контейнерной площадкой можно по телефону 8 (8112) 20-19-21 или в сообщениях сообщества.

Подать заявку на заключение договора, не дожидаясь предписания, можно на официальном сайте http://ro-pskov.ru.

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