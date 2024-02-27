Жительница Бежаницкого района отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

18:19, 27 февраля 2024, ПАИ

47-летнюю жительницу Бежаницкого района осудили за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Задолженность по алиментным платежам составила более 35 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд признал женщину виновной по статье 157 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.