Жительница Бежаницкого района отправится на исправительные работы за неуплату алиментов
47-летнюю жительницу Бежаницкого района осудили за неуплату алиментов несовершеннолетней дочери, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.
Задолженность по алиментным платежам составила более 35 тысяч рублей.
Бежаницкий районный суд признал женщину виновной по статье 157 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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