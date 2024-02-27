Студенты Великолукского механико-технологического колледжа помогли матери бойцов СВО сложить машину дров

19:26, 27 февраля 2024, ПАИ

Студенты Великолукского механико-технологического колледжа (ВМТК) помогли матери бойцов СВО сложить машину дров, сообщает газета «Наш путь».



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»

















Напомним, ранее матери двоих военнослужащих помог неравнодушный житель Великолукского района Вячеслав Макосеев, который по личной инициативе подарил ей машину дров.

В газете отмечают, что у этой истории есть доброе продолжение. «Помочь женщине сложить дрова вызвались студенты третьего курса ВМТК. Под руководством главного социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» в Великолукском районе Олеси Коротченковой ребята дружно помогли маме бойцов и потрудились на славу», – говорится в сообщении.

«Спасибо такой неравнодушной молодёжи за отзывчивость и помощь! Одна я бы не справилась, здоровье уже не то. Ребята справились буквально за два часа. Дрова сложили очень аккуратно», – сказала мать участников СВО.