В МЧС предупредили о густом тумане в Псковской области

19:34, 27 февраля 2024, ПАИ

Густой туман накроет Псковскую область в ближайшие часы, сообщили ПАИ в Главном управлении МЧС России по региону.

«Вечером 27 февраля, ночью и в первой половине дня 28 февраля местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.

Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.