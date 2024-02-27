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Общество

В МЧС предупредили о густом тумане в Псковской области

Густой туман накроет Псковскую область в ближайшие часы, сообщили ПАИ в Главном управлении МЧС России по региону.

В МЧС предупредили о густом тумане в Псковской области. Фото: ПАИ

«Вечером 27 февраля, ночью и в первой половине дня 28 февраля местами по Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.

Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно за рулём.

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