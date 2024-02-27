Участники барочной капеллы «Золотой век» выступят с концертом в Пскове

20:36, 27 февраля 2024, ПАИ

Концерт ансамблевой музыки из цикла «В старинном стиле» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 2 марта в 16:00, сообщили ПАИ организаторы.

В концерте примут участие выпускник и доцент кафедры клавишных инструментов Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Алексей Шевченко (орган) и преподаватель Смольного института свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге, лауреат международных конкурсов Александр Листратов (барочная виолончель).

На концерте прозвучат музыкальные произведения XVIII–XX веков, в том числе сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Карло Альфредо Пиатти, Александра Гедике и Игоря Стравинского.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.