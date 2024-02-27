Псковичка с поленом в руках пыталась защитить своё имущество от грабителя

23:22, 27 февраля 2024, ПАИ

Псковичка с поленом в руках пыталась защитить своё имущество от грабителя, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что неизвестный мужчина хотел украсть металлические изделия с территории одного из домов в частном секторе Пскова, но ему оказала сопротивление хозяйка. Женщина схватила полено и ударила вора по руке. Мужчина дал ей отпор, открыто похитил имущество и скрылся с места преступления.

Следственное управление УМВД России по Пскову возбудило уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ (грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Санкция статьи за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Прокуратура Пскова взяла под контроль ход и результаты расследования.