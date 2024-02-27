Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
Автомобили Renault Scenic и Audi столкнулись у железнодорожного переезда на улице Николая Васильева в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По предварительным данным, Renault Scenic, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.
В аварии пострадали два человека из Audi – 25-летняя девушка и четырёхлетний ребёнок. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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27 февраля 2024
Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове