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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове

Автомобили Renault Scenic и Audi столкнулись у железнодорожного переезда на улице Николая Васильева в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По предварительным данным, Renault Scenic, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

В аварии пострадали два человека из Audi – 25-летняя девушка и четырёхлетний ребёнок. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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