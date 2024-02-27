Два человека пострадали в ДТП с нетрезвым водителем на улице Николая Васильева в Пскове

22:04, 27 февраля 2024, ПАИ

Автомобили Renault Scenic и Audi столкнулись у железнодорожного переезда на улице Николая Васильева в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















По предварительным данным, Renault Scenic, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

В аварии пострадали два человека из Audi – 25-летняя девушка и четырёхлетний ребёнок. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.