Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Порховском районе

Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в деревне Мелетово Порховского района, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Порховском районе. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На данный момент производится расчистка завалов строительного мусора.

Разрешение на проведение работ выдал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Троицкая церковь была построена в 1913 году, одной из последних перед революцией. Поставлена рядом с храмом Успения Богородицы XV века на народные деньги. Церковь закрыли в 1930 году. Приход возобновил работу во время Великой Отечественной войны, но был окончательно закрыт в 1964 году. В 2000-х годах церковь в тяжёлом аварийном состоянии передали Псковской епархии.

В настоящее время памятник архитектуры регионального значения находится в собственности Никандровой пустыни. Он также вошёл в зону ответственности АНО «Возрождение».

Троицкая церковь построена из кирпича в псевдорусском стиле с элементами модерна.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 февраля 2024

Читатели псковской библиотеки «Радуга» познакомились с технологией производства мясных продуктов
27 февраля 2024

Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Порховском районе
27 февраля 2024

Псковский омбудсмен посетил выставку «Россия»
27 февраля 2024

Псковские библиотекари поделились опытом патриотического воспитания с коллегами из Белоруссии
27 февраля 2024

Врач Шиндряева перечислила продукты, которые могут вызвать головную боль
27 февраля 2024

В МЧС предупредили о густом тумане в Псковской области
27 февраля 2024

Студенты Великолукского механико-технологического колледжа помогли матери бойцов СВО сложить машину дров
27 февраля 2024

Псковичка стала лауреатом патриотического фестиваля-конкурса в Калуге

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...