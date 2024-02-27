Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в Порховском районе

23:02, 27 февраля 2024, ПАИ

Аварийные конструкции Троицкой церкви разобрали в деревне Мелетово Порховского района, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На данный момент производится расчистка завалов строительного мусора.

Разрешение на проведение работ выдал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Троицкая церковь была построена в 1913 году, одной из последних перед революцией. Поставлена рядом с храмом Успения Богородицы XV века на народные деньги. Церковь закрыли в 1930 году. Приход возобновил работу во время Великой Отечественной войны, но был окончательно закрыт в 1964 году. В 2000-х годах церковь в тяжёлом аварийном состоянии передали Псковской епархии.

В настоящее время памятник архитектуры регионального значения находится в собственности Никандровой пустыни. Он также вошёл в зону ответственности АНО «Возрождение».

Троицкая церковь построена из кирпича в псевдорусском стиле с элементами модерна.