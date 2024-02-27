Выставка «Друзья, прекрасен наш союз!» откроется в Псковском колледже искусств

23:40, 27 февраля 2024, ПАИ

Выставка работ лауреатов и дипломантов областного конкурса детского художественного творчества «Друзья, прекрасен наш союз!», посвящённого 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, откроется в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова 2 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

В конкурсе приняли участие школьники, осваивающие предпрофессиональные образовательные программы в детских художественных школах и детских школах искусств Пскова и Псковской области, а также студенты художественных специальностей Псковского областного колледжа искусств.

«В живописных и графических работах юные художники творчески отразили своё видение героев произведений Пушкина, прочтение его поучительных сказок, проникновенных пейзажных и философских стихотворений о природе. На конкурс были представлены не только живописные и графические работы. Высокой оценки жюри заслужили декоративные решения в технике росписи по дереву, гравировки по стеклу, росписи ткани. Активное участие в номинации «Фотография» приняли студенты специализации «фото- и видеотворчество», – отметили в колледже.

На открытии выставки состоится торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса. Мероприятие приурочено к проведению общероссийского дня открытых дверей в учебных заведениях.