Русские наряды на уникальных моделях покажут в Красногородском районе
Выставка «Русский стиль для советской куклы» откроется в музее деревни Платишино Красногородского района, сообщает газета «Заря».
Создатели выставки покажут костюмы народов России на старых советских куклах.
Каждый костюм будет снабжён биркой с описанием данного вида одежды и эпохи, к которой он относится. Отдельно на выставке будет представлена коллекция костюмов старообрядцев Граинского края, воссозданных по оригинальным эскизам.
Отметим, что открытие выставки запланировано ко Дню России.
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Русские наряды на уникальных моделях покажут в Красногородском районе
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