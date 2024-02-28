Русские наряды на уникальных моделях покажут в Красногородском районе

07:26, 28 февраля 2024, ПАИ

Выставка «Русский стиль для советской куклы» откроется в музее деревни Платишино Красногородского района, сообщает газета «Заря».

Создатели выставки покажут костюмы народов России на старых советских куклах.

Каждый костюм будет снабжён биркой с описанием данного вида одежды и эпохи, к которой он относится. Отдельно на выставке будет представлена коллекция костюмов старообрядцев Граинского края, воссозданных по оригинальным эскизам.



Отметим, что открытие выставки запланировано ко Дню России.