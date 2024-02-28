В Псковской области в 1,5 раза выросла протяжённость отремонтированных мостов

10:05, 28 февраля 2024, ПАИ

Власти Псковской области благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» за 2023 год увеличили в 1,5 раза протяженность отремонтированных мостов, которые находились в аварийном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислава Стармолотова.

«Благодаря нацпроекту, в который ремонт мостов включен с 2022 года, нам удалось за последний год добиться беспрецедентных результатов в этой работе. Мы привели в порядок более 400 метров таких сооружений, что в 1,5 раза превышает показатели годичной давности. В среднем нам удалось отремонтировать около 10 мостов, теперь они находятся в нормативном состоянии. Это крайне затратные проекты в части финансирования, поэтому только благодаря поступлению федеральных средств региону удалось начать масштабную работу по проведению ремонта этих сооружений», - сказал собеседник агентства.

Стармолотов отметил, что в настоящее время из федерального бюджета в Псковской области субсидируются строительные и монтажные работы по приведению в порядок мостов, что позволило вдвое увеличить количество мостов, подлежащих ремонту и реконструкции. Среди ключевых объектов, которые удалось привести в порядок за последнее время, - Троицкий мост, который связывает центр города с районом Запсковье. Это сооружение является предметом охраны и одним из самых старых мостов в Пскове.

«Кроме того, мы привели в порядок мосты через реку Шелонь в Дновском районе, через реку Шесть в Пушкиногорском районе, через реку Неведрянку в Себежском районе. Завершены работы и по капитальному ремонту моста через реку Великую в Пушкиногорском районе, муниципалитет пользуется популярностью у туристов. Проведен капремонт моста через реку Лочкино на автодороге, ведущей в Ленинградскую область», - уточнил руководитель областного комитета.