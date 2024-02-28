До +8 градусов прогнозируется в Псковской области 29 февраля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 февраля, днём – с прояснениями, сообщили в Псковском гидрометцентре.
В отдельных районах днём ожидается небольшой дождь. Ночью по области прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, по северу региона с мокрым снегом, местами умеренные.
Будет дуть ветер ночью северных направлений, днём – южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +3 до +8 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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