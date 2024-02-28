Программа для удержания сотрудников на местах и привлечения новых пройдёт в Пскове

15:00, 28 февраля 2024, ПАИ

Одной из наиболее явных проблем социально-экономической сферы региона на сегодняшний день является проблема кадрового голода. Вопрос удержания сотрудников на местах, привлечения новых специалистов и их адаптации в условиях абсолютно иного подхода у молодежи в выборе работы становится все более сложным процессом. Отдельным усугубляющим фактором становится ситуация демографической ямы конца 90-х, которая на сегодняшний день отражается на количестве молодых специалистов, в том числе предъявляющих определенные ожидания не только к экономической составляющей, но также нуждающихся в более высоком уровне внутригрупповой безопасности, атмосферы и сильной внутригрупповой коммуникации.

В контексте заявленной проблематики на протяжении 2 лет на площадке Мастерской роста «Заря» апробировались элементы программы по работе с профессиональными командами численностью от 5 до 30 человек. Так как большинство современных исследований о приоритетах современных работников сводятся к качеству коммуникации на уровне коллектива, то в основе программы заявлены как занятия, направленные на ее развитие, так и сессионные форматы ее настройки для выстраивания целей организации, среднесрочного планирования, разработки новых товаров/услуг, «распаковки» миссии организации и других практических и фундаментальных вопросов эффективной деятельности организации.

В смысловой основе Мастерской «Заря» программа, имеющая длительный формат реализации, включающий в себя 10 смысловых блоков:

• Тестирование всех участников команды по методике Рэймонда Мередита Белбина по ролевому распределению и расшифровка результатов;

• Проведение нетворкинг-сессии (работа в команде);

• Проведение серии тренингов (тайм-менеджмент, критическое мышление, самопрезентация, работа в команде) на внутригрупповую коммуникацию;

• Проведение обсуждения, направленного на знакомство с миссией, целью и документационной составляющей работы организации;

• Организация стратегической сессии, направленной на среднесрочное планирование в команде по актуальным вопросам;

• Проведение занятия, направленного на профилактику конфликтных ситуаций;

• Организация креативной сессии на разработку нового продукта/услуги;

• Занятие, направленное на профилактику эмоционального выгорания.





Программа составляется индивидуально из перечисленных блоков под задачи организации. В рамках ее реализации в полном объеме участники смогут улучшить свои гибкие навыки в области самопрезентации, коммуникации, ораторского мастерства, лидерства и критического мышления, развить внутригрупповую коммуникацию, решить рабочие задачи, научиться работать в режиме многозадачности, проработать вопросы создания новых продуктов/услуг для организации.

Занятия проводятся в соответствии с разработанным графиком, но не чаще 2 раз в неделю, длительностью 1,5 месяца. Оптимальным является длительность 3 месяца 1 раз в неделю. Каждая встреча проходит от 2 до 2,5 часов.

Спикером программы является кандидат социологических наук, общественный деятель, руководитель с 14-летним стажем – Назарой Олеся Викторовна, осуществляющая свои услуги как самозанятая.

Программа будет полезна для коллективов всех форм собственности. Подробнее о ее реализации можно узнать на площадке Мастерской «Заря» или по электронной почте o.nazaroy@mail.ru.



Реклама. Самозанятая Назарой Олеся Викторовна ИНН 602715190913