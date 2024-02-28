Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам пройдут в Великолукском районе
Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжным гонкам пройдут в Сенчитском бору Великолукского района 2 марта. Об этом ПАИ сообщил Николай Ласьков.
Всего пройдёт 17 забегов на дистанциях в 3, 5, 7,5, и 15 километров.
Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.
В соревнованиях примут участие лыжники Псковской области. «Предполагается прибытие спортсменов из Тверской области. Также Федерацией лыжного спорта Псковской области приглашены спортсмены из Белоруссии», – сообщил Николай Ласьков.
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