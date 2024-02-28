Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пять контрольных матчей проведёт ФК «Луки-Энергия» на сборах в Краснодарском крае

Пять контрольных матчей проведёт великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на сборах в Крымске в Краснодарском крае, которые пройдут с 29 февраля по 19 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Пять контрольных матчей проведёт ФК «Луки-Энергия» на сборах в Краснодарском крае. Фото ПАИ

Команда великолукского клуба отправилась на сборы в составе 25 футболистов. Спортсмены проведут ежедневные двухразовые тренировки на натуральных полях спорткомплекса «Гигант» и пять контрольных матчей 4, 7, 11, 14 и 18 марта.

В качестве спарринг-партнёров великолукского клуба выступят «Иркутск», тольяттинский «Акрон-2», второй состав нижегородского «Пари НН», ФК «Рубин-Ялта» и тамбовский «Спартак».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2024

Пять контрольных матчей проведёт ФК «Луки-Энергия» на сборах в Краснодарском крае
28 февраля 2024

Подведены итоги финала школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» в Псковской области
28 февраля 2024

Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам пройдут в Великолукском районе
27 февраля 2024

Около 40 золотых наград завоевали спортсмены из Псковской области на окружных стартах по кикбоксингу
27 февраля 2024

Всероссийский турнир по самбо памяти подвига 6-й роты ВДВ проходит в Петербурге
27 февраля 2024

Подведены итоги чемпионата Псковской области по шахматам
27 февраля 2024

Турнир по хоккею памяти подвига 6-й роты пройдёт в Ледовом дворце Пскова
27 февраля 2024

Подведены итоги чемпионата Пскова по мини-футболу среди команд второй лиги

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...