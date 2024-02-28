Пять контрольных матчей проведёт ФК «Луки-Энергия» на сборах в Краснодарском крае

13:38, 28 февраля 2024, ПАИ

Пять контрольных матчей проведёт великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на сборах в Крымске в Краснодарском крае, которые пройдут с 29 февраля по 19 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Команда великолукского клуба отправилась на сборы в составе 25 футболистов. Спортсмены проведут ежедневные двухразовые тренировки на натуральных полях спорткомплекса «Гигант» и пять контрольных матчей 4, 7, 11, 14 и 18 марта.

В качестве спарринг-партнёров великолукского клуба выступят «Иркутск», тольяттинский «Акрон-2», второй состав нижегородского «Пари НН», ФК «Рубин-Ялта» и тамбовский «Спартак».

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