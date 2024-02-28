Больше 100 российских и зарубежных лекторов выступят на марафоне «Знание.Первые»

13:41, 28 февраля 2024, ПАИ

Больше 100 российских и зарубежных лекторов выступят на марафоне «Знание.Первые», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Марафон общества «Знание» пройдет с 2 по 6 марта на федеральной территории «Сириус» в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи — 2024. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля, организованного по указу президента России Владимира Путина.

Участников марафона ждут лекции, мастер-классы, круглые столы, открытые диалоги с зарубежными и российскими государственными деятелями, учеными, спортсменами, деятелями культуры и лидерами общественного мнения из России и других стран.

Среди зарубежных лекторов, которых на этот раз будет больше, чем обычно, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, турецкие актеры Бурак Озчивит и Сыла Тюркоглу, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, сербский и российский актер Милош Бикович, а также многие другие, чьи имена будут названы непосредственно перед открытием фестиваля.

Уже по традиции марафон объединит российских лекторов общества «Знание», среди которых государственные деятели: сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации Александр Карелин, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, главы субъектов РФ.

Также выступят руководители госкорпораций: генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов, генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Среди деятелей культуры — Юрий Башмет, Игорь Бутман, телеведущая Ольга Бузова. С молодежью встретятся многие талантливые ученые, в том числе Артем Оганов. Своим опытом поделятся легендарные спортсмены Евгения Медведева, Роман Костомаров. В целом более 100 выдающихся лекторов из самых разных сфер выступят на марафоне.

Наряду с просветительским марафоном «Знание.Первые» в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи общество «Знание» организует интеллектуальный турнир «Знание. Игра» с участием эрудитов из разных стран и кинолекторий «Знание. Кино», где зрители смогут не только посмотреть легендарные российские и зарубежные фильмы, но и обсудить их в компании известных актеров и режиссеров. Также гостей фестиваля ждет мультимедийная выставка национального фотоконкурса «Знание. Россия», где можно будет увидеть главные достижения России в XXI веке и погрузиться в их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году для развития международного молодежного сотрудничества. В ВФМ-2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, иностранных участников.

Делегация Псковской области тоже примет участие во Всемирном фестивале молодёжи.