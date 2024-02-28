Привлечение молодежи в сферу образования обсудили в региональном избирательном штабе в Пскове

15:43, 28 февраля 2024, ПАИ

Встреча на тему молодёжи в образовании прошла в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Пскове сегодня, 28 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Перед студентами педагогических направлений выступила депутат Псковской городской Думы, директор Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Ольга Фëдорова.

«Учитель – это не только про зарплату и деньги. Он должен быть всесторонне развитым человеком», – отметила она и добавила, что, общаясь с детьми, многое приобретаешь сам.

Ольга Фёдорова подчеркнула, что учительская профессия действительно важна. «Не бойтесь прийти в школу. Нужно испытать этот драйв и понять, что значит работать с детьми», – заключила директор псковской школы.

Кроме того, в мероприятии в режиме видео-конференц-связи принял участие Опочецкий индустриально-педагогический колледж.