Часть улицы Крупской перекроют в Пскове с 4 марта
Участок улицы Крупской в Пскове временно перекроют. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
С 8:00 4 марта до 18:00 13 марта для строительства инженерных сетей водоотведения будет перекрыто движение транспорта в районе дома № 9.
Объехать этот участок можно через Хлебный проезд или 1-й Филоновский проезд.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков.
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