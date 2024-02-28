Часть улицы Крупской перекроют в Пскове с 4 марта

15:33, 28 февраля 2024, ПАИ

Участок улицы Крупской в Пскове временно перекроют. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

С 8:00 4 марта до 18:00 13 марта для строительства инженерных сетей водоотведения будет перекрыто движение транспорта в районе дома № 9.

Объехать этот участок можно через Хлебный проезд или 1-й Филоновский проезд.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков.