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Общество

Анонсирован запуск платформы для монетизации рекламы в Telegram

В Telegram скоро появится система вознаграждения для владельцев каналов, сообщил основатель соцсети и бизнесмен Павел Дуров в своем блоге. Сервис Telegram Ad Platform, который позволит получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы на ресурсах, запустят в марте почти в 100 странах.

«В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в 100 новых странах. Владельцы каналов начнут получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы в их ресурсах», – написал Дуров.

Выплаты будут проходить в монете Toncoin. «Это создаст замкнутый круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить Toncoin, либо реинвестировать в продвижение и развитие своих каналов», – добавил бизнесмен.

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