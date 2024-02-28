Анонсирован запуск платформы для монетизации рекламы в Telegram

16:37, 28 февраля 2024, ПАИ

В Telegram скоро появится система вознаграждения для владельцев каналов, сообщил основатель соцсети и бизнесмен Павел Дуров в своем блоге. Сервис Telegram Ad Platform, который позволит получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы на ресурсах, запустят в марте почти в 100 странах.

«В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в 100 новых странах. Владельцы каналов начнут получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы в их ресурсах», – написал Дуров.

Выплаты будут проходить в монете Toncoin. «Это создаст замкнутый круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить Toncoin, либо реинвестировать в продвижение и развитие своих каналов», – добавил бизнесмен.