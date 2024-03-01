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Общество

Псковские випы рассказали о своих приметах скорого наступления весны

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о своих приметах скорого наступления весны, о весенних традициях и радостях.

Глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев:

– Если сесть где-то на Савкиной горке в Пушкинских Горах, почувствовать ветер, шум от схода льда, тёплое весеннее солнце, первое щебетание птиц и закрыть глаза, тогда и почувствуешь, что весна идёт.

У меня есть давняя традиция: мы с мамой ходили собирать подснежники, они правильно называются печёночницы голубые. Теперь, когда я прохожу по одной небольшой тропинке и вижу, что появляются маленькие синие цветочки, вспоминаю маму, как мы проводили с ней время, и эти цветочки несу домой жене. Это уже стопроцентная весна.

Директор АНО «Александр Невский» Даниил Григорьев:

– Весна наступила тогда, когда закончилась заявочная кампания на конкурс Президентского фонда культурных инициатив, заявители перестали названивать по ночам и можно спокойно выдохнуть. Воздух на улице свежий, можно погулять, больше времени на себя остаётся. Также весна для меня наступает, когда все начинают поздравлять меня с днём рождения, потому что он у меня 4 марта – как раз начало весны. Это такая маленькая радость, когда тебе уделяют внимание, звонят, говорят добрые слова, а ещё солнышко светит и думаешь: «Всё, точно весна».

Директор Псковской лодочной верфи Владимир Чулков:

– Для меня весна наступает после новогодних каникул, потому что в это время народ оживляется, начинают массово заказывать лодки и просят, чтобы лодку построили к весне. Так я понимаю, что весна близко.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатерина Алексеева:

– Мы вышли сегодня из манежа, и светило такое яркое солнце, уже видно, что оно весеннее, другое. Оно слепит глаза, уже понимаешь, что до весны рукой подать. И запах другой. Даже несмотря на минус, солнце всё равно греет, и с крыш капает.

Победитель первенства России по лёгкой атлетике до 16 лет Николай Брыльков:

– Для меня весна – это начало последнего триместра, в котором максимально надо побороться за свои оценки. Я оканчиваю девятый класс, помимо ОГЭ годовые оценки важны и при переходе в десятый класс. Это решающий в плане учёбы триместр.

Тренер Родион Крылов:

– Если светит солнце, это означает прилив энергии. Как медведь в берлоге, чувствуешь солнышко, и сразу работоспособность появляется, всё по-другому.

Победитель первенства России по лёгкой атлетике Елизавета Николаева:

– Всё тает, и в тренировочном плане становится намного легче, потому что дорога чистая и выполнять кроссы проще. В эти выходные я вышла на набережную, невозможно было бежать – кругом лёд. Пришлось по городу бегать, там было почище.

Председатель Федерации лёгкой атлетики Псковской области Ирина Нестерова:

– Весна для меня наступает с последними стартами и дачным сезоном. Сейчас у меня уже цветочки взошли на подоконнике, скоро помидоры надо сажать – значит, дело к весне.

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