Партия мясной продукции не прошла проверку на госгранице в Псковской области

17:03, 28 февраля 2024, ПАИ

Партия мясной продукции не прошла ветконтроль на российско-белорусской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Перевозка производилась в неспециализированном автотранспорте без холодильного оборудования из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации.

Партия мясной продукции перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность и происхождение.

Перемещение двух тонн груза запрещено, продукция направлена в Белоруссию.