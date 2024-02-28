Партия мясной продукции не прошла проверку на госгранице в Псковской области
Партия мясной продукции не прошла ветконтроль на российско-белорусской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Перевозка производилась в неспециализированном автотранспорте без холодильного оборудования из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации.
Партия мясной продукции перемещалась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её безопасность и происхождение.
Перемещение двух тонн груза запрещено, продукция направлена в Белоруссию.
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28 февраля 2024
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