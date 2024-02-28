Условия содержания в псковском СИЗО проверили прокуратура и общественники

17:37, 28 февраля 2024, ПАИ

Условия содержания в псковском СИЗО проверили прокуратура и общественники, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В СИЗО-1 побывали заместитель регионального прокурора Алексей Попов и председатель общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков в сопровождении первого заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова и руководства учреждения. Проверяющие совершили обход коммунально-бытовых, административно-хозяйственных и камерных помещений.

Главной целью визита стала проверка условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Сотрудники надзорного ведомства и представители общественности посетили камеры, в том числе где содержатся женщины и несовершеннолетние, карцерные помещения. Кроме того, осмотрели отряд по хозяйственному обслуживанию для отбывающих наказание.

Во время посещения каждого объекта проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

После проверки ее участники дали руководству следственного изолятора несколько рекомендаций.