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Несколько асфальтобетонных заводов планируют открыть в Псковской области в этом году

Сразу несколько асфальтобетонных заводов планируют открыть в Псковской области в этом году, рассказал в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Фото: ПАИ

«Сейчас в планах открыть несколько асфальтобетонных заводов, но не будем загадывать наперёд. Как будет результат, мы отдельно сообщим», – сказал Станислав Стармолотов.

Также он добавил, что в настоящее время нет каких-либо проблем с выдачей асфальтобетонных смесей. При этом часть подрядчиков, которые не имеют собственных заводов на территории Псковской области, везут смеси из Ленинградской области.

«Но здесь есть ограничение по дальности перевозки, не более 200 километров. Мы следим, чтобы это условие соблюдалось, а весь асфальт перед укладкой проверяется в лабораториях», – рассказал гость студии.

При этом в Псковской области сейчас идёт монтаж нового асфальтобетонного завода, который доставили в регион в конце прошлого года.

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