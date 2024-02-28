Несколько многоквартирных домов ввели в эксплуатацию на Завеличье в Пскове

19:22, 28 февраля 2024, ПАИ

Многоквартирные жилые дома активно строят в Псковском районе. Кроме того, в январе этого года на Завеличье в Пскове несколько домов уже ввели в эксплуатацию, сообщили ПАИ в пресс-службе районной администрации.

Так, в деревне Родина на улице Владимирской, 12а сдан одноподъездный дом с 36 однокомнатными и двухкомнатными крупногабаритными квартирами. Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик «ЭГЛЕ 60».

В деревне Борисовичи на улице Завеличенской, 26 сдан в эксплуатацию десятиэтажный дом на 126 квартир. Застройщик – ООО «Капитал Инвестстрой».

Дома строились на средства дольщиков. Жильцы постепенно начинают въезжать в свои квартиры.