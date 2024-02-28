Порховский детский сад «Орлёнок» отметил 55-летний юбилей

20:12, 28 февраля 2024, ПАИ

Педагогический коллектив и воспитанники порховского детского сада «Орлёнок» торжественно отметили 55-летний юбилей учреждения, сообщает газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»





































































Отмечается, что детский сад открылся в центре города в феврале 1969 года и с тех пор выпустил несколько поколений порховичей.

«Праздник получился милым и трогательным. Почётными гостями были ветераны – работники детского сада, глава района Юрий Семёнов, начальник управления образования Любовь Фёдорова и консультант Ирина Голубева. Юрий Валентинович вручил руководителю «Орлёнка» Елене Богдановой подарочный сертификат на 25 тысяч рублей. Перед гостями выступали ребятишки: читали стихи, пели песни, танцевали. Они очень старались сделать этот день запоминающимся. Благодарности за добросовестный труд и в связи с праздником были вручены всем членам коллектива», – рассказали в газете.